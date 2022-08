Elezioni, Letta: 'Impossibile pareggio, vinciamo noi o destra'

Alle elezioni "un pareggio non può esserci. Chi dice ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi non fa i conti con questa legge elettorale che prevede più di un terzo degli eletti con la logica dell'uninominale. Lì vince uno solo: o il centrodestra o il centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta a Porta a Porta. "Ad esempio nel collegio di Roma centro sono candidati Calenda, per noi Bonino, poi esponenti di FdI e M5s. Chi vota Calenda, che non ha alcuna possibilità di essere eletto lì, impedisce a Bonino di essere eletta e favorisce la destra. E' oggettivo", aggiunge.

"Quale obiettivo mi pongo? L'obiettivo è vincere, abbiamo una coalizione che crescerà", ha detto Letta a Porta a Porta.

Con Giuseppe Conte "non abbiamo rotto noi. Si è assunto la responsabilità dirompente di far cadere il governo Draghi. Avremmo perso ogni credibilità se dopo avessimo detto non fa niente".