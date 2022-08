"Aspettavo di stappare la bottiglia", è polemica per la frase di Rizzo dopo la morte di Gorbaciov

"Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo". Lo scrive su twitter Marco Rizzo, segretario del partito Comunista commentando la scomparsa del leader russo Mikhail Gorbaciov. Il post di Rizzo ha ricevuto in poco tempo migliaia di risposte e commenti.

"Quando c'è la morte di mezzo, per me ci sono preghiera e rispetto. Mi spiace che qualcuno riesca a trovare il modo di fare polemica anche quando una persona vola in cielo: mi limito a non commentare", ha detto Matteo Salvini.