Il Papa all'Aquila: "Per la ricostruzione serve impegno lungimirante"

Papa Francesco è arrivato all'Aquila per la 728/a Perdonanza celestiniana. Il Papa chiede per la ricostruzione post-terremoto all'Aquila "collaborazione", "sinergia" e "un impegno lungimirante". "La rinascita personale e collettiva è dono della Grazia ed è anche frutto dell'impegno di ciascuno e di tutti. È fondamentale attivare e rafforzare la collaborazione organica, in sinergia, delle istituzioni e degli organismi associativi: una concordia laboriosa, un impegno lungimirante perché stiamo lavorando per i figli, per i nipoti, per il futuro". Serve l'impegno di "tutti, tutti insieme, sottolineare questo, tutti insieme".

Sveglia anticipata per migliaia di persone all'Aquila in attesa della visita pastorale di Papa Francesco. Tenendo conto di restrizioni al traffico e difficoltà di parcheggio, tanti tra pellegrini, religiosi, turisti, semplici curiosi o membri di associazioni e gruppi scout hanno raggiunto il centro storico con largo anticipo presentandosi per tempo ai varchi di controllo di piazza Duomo e piazzale di Collemaggio, le due aree dove papa Francesco incontrerà i fedeli che si riempiono progressivamente. Tra questi due luoghi c'è un percorso transennato attraverso il quale si muoverà la Papamobile.

"È un evento ciclopico, una giornata storica per il mondo. L'Aquila e l'Abruzzo si sono svegliati presto per questo avvenimento straordinario", ha dichiarato il presidente della Regione, Marco Marsilio.