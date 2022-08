Energia: Meloni, ok price cap per gas ma al livello europeo

"Sono favorevole al price cap per il gas al livello europeo ma attenzione a farlo al livello italiano: a meno che non si decida di nazionalizzare le imprese". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, al Meeting di Cl. "I mercati dell'energia sono inteconnessi, bisogna aver prudenza. Ma a Di Maio dico che non vogliamo fare a meno dell'Europa ma se ci troviamo in questa situazione è perchè non s'è occupata di materie strategiche".

"L'Italia deve immediatamente intervenire con un tetto sul costo dell'energia legato a un periodo di prezzi amministrati. Lo possiamo fare subito. Passare a un sistema di prezzi amministrati per i prossimi 12 mesi". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta. "Sulla complessiva questione energia è assolutamente necessario un intervento il più rapidamente possibile, ritengo che sia cogente e necessario. Mi fido del presidente Draghi che su questo ha fatto scelte positive ma bisogna considerare che la situazione è molto peggiorata negli ultimi giorni con un inverno che sarà ancora più difficile. Bisogna far salire immediatamente il livello di intervento. Alcune cose vanno fatte subito, alcune dopo il voto".

Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi ci sono "questioni inedite come il prezzo dell'energia", con le bollette che non "sono sostenibili. Non possiamo aspettare il nuovo governo per risolvere questo problema: tra settembre e ottobre dobbiamo vincere in Ue la battaglia sul prezzo massimo al tetto del gas. Abbiamo fatto accordi per ridurre la dipendenza dal gas russo dal 40% a 15%. Ma oggi il prezzo è 300 euro a megawattora, prima della crisi era 40. Vuol dire che si sta speculando, in una borsa ad Amsterdam si gioca sulla vita delle persone. Io credo che si possa essere insieme in questa battaglia".

"Con i prezzi delle materie energetiche siamo alla emergenza più grave dopo quella del Covid. Serve il tetto ma soprattutto bisogna intervenire rapidamente, e Draghi lo può fare con il consenso di tutti i partiti, con un provvedimento straordinario e speciale per far vivere e sopravvivere le pmi". Lo dice Maurizio Lupi di Noi Moderati.