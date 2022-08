Elezioni: candidata di Azione e post filo Putin, scoppia il caso

Anche in casa Terzo Polo scoppia un caso legato a vecchi post di candidati. Stavolta tocca a Stefania Modestino, candidata col tandem Azione-Iv al Senato nel collegio Campania 2. Modestino, in alcuni post, poi eliminati, parla di "pensiero unico" riferendosi alla posizione del giornalista del Corriere della Sera Federico Fubini, contrapposto ad Alessandro Orsini; in un altro condivide l'opinione della professoressa Donatella Di Cesare quando in una trasmissione afferma: "Dire che Putin è un pazzo, il male assoluto, è una semplificazione inaccettabile". Sulla questione è già intervenuto il leader di Azione Carlo Calenda che tramite un tweet fa sapere: "La signora in questione è stata segnalata dal territorio, è un'insegnante e giornalista impegnata nel sociale a Caserta. Errore nostro non aver verificato i post su politica estera. Me ne assumo la responsabilità. Stiamo gestendo la cosa".