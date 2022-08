Negli Stati Uniti diritto all'aborto a rischio per una donna su tre

Una donna americana su tre rischia di perdere l'accesso all'aborto a breve. A due mesi dalla decisione della Corte Suprema sulla Roe v. Wade, la storica sentenza che legalizzò le interruzioni di gravidanza negli Stati Uniti, molti stati a guida repubblicana hanno varato delle strette già in vigore o destinate a divenire legge nei prossimi mesi non appena i contenziosi legali in corso di risolveranno. Il risultato, riporta il Washington Post, è che il 36% delle donne fra i 15 e i 44 anni anni non sarà in grado di accedere all'aborto nello stato in cui vive.