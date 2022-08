La Regina: "rinuncio alla candidatura con il Pd"

"Quando si ha 20 anni si esprimono e si pensano molte cose. Poi si cresce, si studia, si cambia idea. Rinuncio alla mia candidatura perché il Pd viene prima di tutto e perchè questa campagna elettorale è troppo importante per essere inquinata in questo modo". Così il segretario Regionale del Pd lucano, Raffaele La Regina, annuncia il ritiro della sua candidatura come capolista in Basilicata, a causa della polemica legata a frasi antisemite scritte dallo stesso La Regina in un post su Facebook.

In mattinata La Regina aveva commentato rumours di un suo ritiro dalla candidatura alle prossime politiche assicurando "nessun passo indietro, stiamo lavorando alla campagna elettorale con passione e determinazione".