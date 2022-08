Elezioni: Al via le Parlamentarie M5s

Dalle 10 alle 22 si vota per indicare i candidati del Movimento 5 Stelle alla Camera e al Senato per le elezioni politiche del 25 settembre. A quanto si apprende, sarebbero oltre 10mila le persone che hanno espresso le proprie preferenze sulla piattaforma SkyVote nella prima ora delle Parlamentarie.

"Ancora una grandissima prova di democrazia. I nostri cittadini al servizio del Paese e delle Istituzioni. È una delle cose che ci distinguono dagli altri: noi vogliamo scegliere, noi possiamo scegliere": ha scritto la vicepresidente M5s Paola Taverna in un post in cui invita gli iscritti 5 stelle a votare ed esprime " un forte in bocca al lupo a tutti i candidati".

"Votiamo i nostri portavoce del M5S! Cerchiamoli nei listini liberi e aperti, dove tutti partono dalla stessa linea di partenza. I listini bloccati lasciamoli alla Meloni o a Letta. Una candidata come Chiara Appendino merita di essere eletta perché ha preso più voti dagli iscritti grazie al suo eccellente lavoro da sindaca, non perché è blindata da una scelta che non ha nulla a che vedere con la democrazia diretta. Lei e tanti altri come lei, si meritano questo!": così il senatore M5s Danilo Toninelli in un post.