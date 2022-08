Urso querela Repubblica, 'false affermazioni in articolo'

"Il senatore Adolfo Urso ha presentato oggi querela nei confronti del quotidiano 'La Repubblica' per le false affermazioni contenute in un articolo del 5 agosto ove si sosteneva che persona legata a Putin avesse finanziato la sua campagna elettorale. Il senatore Urso aveva smentito immediatamente la notizia con comunicato riportato da tutte le agenzie. Nonostante ciò il quotidiano 'La Repubblica' non aveva né sollecitato chiarimenti né preso atto della smentita. Da qui l'iniziativa giudiziaria". Lo rende noto l'ufficio stampa del senatore Adolfo Urso.