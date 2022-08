Elezioni Calenda strappa col Pd e guarda a Renzi. Conte: 'Nessun accordo con Letta, avanti con il nostro progetto'

Carlo Calenda rompe l'intesa con Enrico Letta e scatena l'ira dei dem. Il fronte progressista messo pazientemente insieme dal segretario Pd per sfidare FdI, Lega e Fi ha perso un pezzo, quello di centro, che era stato il più corteggiato, il più difficile da convincere. A pochi giorni dal patto firmato, il leader di Azione ha fatto retromarcia. "E' una delle decisioni più sofferte - ha detto - ma non intendo andare avanti con questa alleanza". A fargli cambiare idea, ha spiegato, è stata l'aggiunta dei "pezzi stonati", cioè gli accordi che Letta ha stretto sia con Sinistra Italiana e Verdi sia con Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Una giustificazione che ha fatto infuriare il Pd: "Onore è rispettare la parola data. Il resto è populismo d'élite". Perché - ricordano i dem - quando è stato siglato quell'accordo con Azione, era inteso che ci sarebbero stati patti anche con le altre forze. Per Calenda, però, la coalizione del Pd "è fatta per perdere. C'era l'opportunità di farne una per vincere. La scelta è stata del Pd, sono deluso".

"Mi dispiace per il disastro politico del Pd , noi abbiamo i nostri progetti che realizzeremo con le unghie e i denti....". Giuseppe Conte parla a Canale 5 ribadendo il no ad un accordo con i dem: Li ho tolti dall'imbarazzo di ricevere un altro no, spiega chiarendo che i 5 stelle possono anche aver commesso degli errori ma non possono essere tacciate di essere persone "non serie". "Non ci sono i presupposti politici e programmatrici" per una intesa", aggiunge ribadendo quelle che a suo avviso sono le emergenze per il Paese: il lavoro sottopagato, il precariato, la sanità e l'ambiente. "Andiamo davanti agli elettori con un programma serio e preciso", dice difendendo a spada tratta il superbonus e il reddito di cittadinanza: il primo - afferma - ha contribuito al rilancio del settore delle costruzioni, il secondo ha garantito un sistema di protezione sociale togliendo dalla povertà un milione di persone". "Le frodi relative all'applicazione del superbonus - prosegue - sono state minime e sono state comunque attivate delle correzioni per evitarle", Conte chiude il suo ragionamento annunciando che i 5 stelle saranno più radicali di prima nell'attuazione del loro progetto. Positivo da parte del leader M5s l'apporto di Alessandro Di Battista ( "è un intrerlocutore serio"), e il rapporto con il fondatore Beppe Grillo.

Calenda strappa col Pd, Letta 'noi andiamo avanti'

La risposta di Letta è stata lapidaria: "Da tutto quel che ha detto, mi pare che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Se lo accetta. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia". L'annuncio di Calenda è arrivato in Tv, a in Mezz'Ora, dopo ore di un insolito silenzio social, che ha lasciato in sospeso i potenziali alleati, reduci dagli accordi firmati il giorno precedente. Letta ha lavorato per mesi a un fronte che fosse il più largo possibile, con l'obiettivo di giocare la difficile partita del 25 settembre, di contrastare un centrodestra dato come favorito nei sondaggi e che si presenterà unito, con una legge elettorale che premia le alleanze. Il quadro delle coalizioni al centro e a sinistra è stato stravolto. Di nuovo e in poche ore. Calenda correrà da solo, a meno che non trovi un'intesa con Matteo Renzi, al lavoro sul Terzo Polo con le liste civiche dell'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti. Il Pd andrà avanti con Verdi-Si e Impegno civico di Di Maio e Tabacci. Probabilmente anche con Più Europa, che è federata con Azione ma non sembra condividere l'addio di Calenda al Pd e darà nelle prossime ore una probabile conferma dell'accordo con il Partito democratico. "C'è grande sorpresa per la decisione unilaterale presa da Calenda - ha detto il deputato e presidente di +Europa, Riccardo Magi - Noi continuiamo a dare una valutazione positiva al patto col Pd". Nonostante le spinte di Sinistra italiana, sembra escluso un ritorno di fiamma fra Pd e M5s. "E' stato Conte a far cadere il governo Draghi - ha detto Letta - E' stata un'enorme responsabilità e per noi, questo è un fatto conclusivo". Anche il presidente Cinque stelle sembra aver chiuso la porta: "A Enrico rivolgo un consiglio non richiesto: offri pure i collegi che si sono liberati a Di Maio, Tabacci e agli altri alleati. Questo disastro politico mi sembra lontano anni luce dal progetto riformistico realizzato durante il Conte II". Fra gli ex corre il veleno. E gli ex sono ogni giorno di più.

"Oggi mi trovo a fianco a persone che hanno votato 54 volte la sfiducia a Draghi - ha detto Calenda riferendosi a Si e Verdi- Mi sono un po' perso". Il leader di Azione ha anche rivelato di aver offerto a Letta un patto a due, senza altre liste: "Gli ho proposto di fare un'alleanza netta e che rinunciavo ai collegi, avrei accettato anche solo il 10%" dei seggi, invece del 30% stabilito nel patto col Pd, ora carta straccia. Per dirla con il vicesegretario, Peppe Provenzano, per il Pd: "Non c'è spazio per terzi poli". E quindi Letta mette una pietra su Calenda: "Che promesse può fare agli italiani se sanno che già con gli alleati ha rotto la parola data? Con questa legge elettorale gli italiani dovranno scegliere se essere governati da Meloni, dalle destre o da noi, questa scelta è netta e Calenda ha deciso di aiutare la destra, facendo quello che ha fatto".