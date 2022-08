Migranti. Meloni: "Fermare i barconi è l'unica strada"

"Fermare le partenze dei barconi, in accordo con le autorità nordafricane, è l'unica strada per ripristinare il rispetto delle regole e fermare le morti in mare. Siamo pronti a difendere i confini dell'Italia e dell'Europa". Lo afferma la leader di Fdi, Giorgia Meloni su Twitter.

Di migranti oggi parla anche, nella Lega, il governatore del Veneto Luca Zaia. "Si deve partire dai decreti sicurezza, poi Lampedusa è la porta d'Europa:l'Italia non si può far carico da sola di un problema europeo", dice Zaia a "Mezz'ora in più", su Rai 3.

Il governatore sottolinea poi "il tema della regolarizzazione dei migranti, penso al lavoro. In Veneto i migranti si sono completamente integrati, poi serve il rigore del rispetto della legge, in modo da dividere la parte buona da chi si comporta male. Dobbiamo uscire dallo schema ideologico".

Sulla premiership, "Meloni la conosco, siamo stati colleghi ministri. Lei segue il suo partito, anzi lo ha fondato, e noi siamo la Lega, siamo un'altra cosa. Per noi l'autonomia non è un di cui. Dobbiamo vincere le elezioni e poi capiremo chi farà il premier", sottolinea Zaia.