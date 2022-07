Salvini in bici alla festa della Lega in Romagna

E' arrivato in bicicletta, nella storica Piazza dei Salinari a Cervia, nel Ravennate, Matteo Salvini, ospite d'onore alla festa della Lega Nord Romagna. Camicia bianca, il segretario del Carroccio ha salutato i volontari ai fornelli e le tante persone sedute ai tavoli a mangiare. Poi è salito sul palco per partecipare a una tavola rotonda. Nel pomeriggio Salvini ha seguito a Bellaria-Igea Marina, nel Riminese, le evoluzioni delle Frecce Tricolori.



"Parlare di ulteriori tasse in questo momento è da incoscienti: tasse sul patrimonio, sulle successioni, sui morti, no. Non è il momento delle tasse, anche perché sui quei soldi le tasse sono state pagate e strapagate Il 25 settembre si confrontano due modi di stare al mondo diversi.

La patrimoniale svela il vero volto della sinistra. Di fronte a chi ha successo, a chi crea ricchezza, invece di dargli una pacca sulla spalla e dirgli grazie a sinistra ci sono invidia, rancore, gelosia. Evviva chi ce la fa, evviva chi ha successo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla festa della Lega Romagna a Cervia, nel Ravennate.

"Nessuna patrimoniale e nessuna tassa in più, con la Lega faremo il contrario di quanto dice Letta", ha aggiunto.