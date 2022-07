Elezioni: Tajani, è buon senso far votare anche lunedì

"È la prima volta che si vota in estate, dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate mi sembra una proposta di buon senso". Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite di di Mezz'ora in più su Rai3.



"La politica fiscale del Pd e della sinistra in campagna elettorale sarà continuare con il solito vecchio ritornello dell'aumento delle tasse. Noi ci batteremo nella maniera più forte e coerente per evitare tasse su patrimoni e successioni".



"Si possono tagliare almeno 10 miliardi" del Reddito di cittadinanza per girarli "verso l'aumento delle pensioni". Lo ha detto il coordinatore di Fi Antonio Tajani ospite di Mezz'ora in più su Rai3. "Bisogna cambiare la politica di sostegno ai deboli: il reddito che di principio poteva essere giusto si è trasformata in sostegno a tante persone che non hanno bisogno di aiuto, bisogna ridisegnare la politica di assistenza ai più deboli tra cui ci sono i pensionati. Perché dare più soldi a un giovanotto di 20 anni e non aumentare la pensione a un 80enne che ha lavorato tutta la vita?".