Salvini, linea Meloni su premiership? No, è democrazia

"E' passata la linea del buon senso, in tre ore abbiamo trovato un accordo su tutto il programma. Non è la linea di Meloni, Salvini o Berlusconi non è di uno, ma chi prende un voto in più ha l'onere e l'onore di indicare il premier. Si chiama democrazia, buon senso, matematica. Mentre a sinistra non si è ancora capito nulla noi siamo alla fase programma". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini rispondendo alla domanda se "è passata la linea" della leader di Fratelli d'Italia sulla premiership, nel vertice del centrodestra di ieri. Salvini l'ha detto a Radio 24.