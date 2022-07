Conte, su doppio mandato presto la soluzione

"Se io e Grillo abbiamo risolto la questione del doppio mandato? Stiamo discutendo in queste ore e risolveremo entro questa settimana sulle modalità anche per valorizzare esperienze e competenze". Lo ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte a margine della assemblea della Coldiretti.

"La trasparenza per me è sempre stato un principio. Se ci sono questioni da chiarire la Lega dovra' farlo nelle sedi opportune", ha anche detto Conte in relazione alla polemica scoppiata stamane in relazione a un articolo pubblicato sul quotidiano La Stampa. "Le dichiarazioni di Di Maio? Io non rispondo di affermazioni che non ho letto. Io non so che corbellerie possano dire altri... Il sottoscritto non è andato in alcuna ambasciata russa, non ha avuto nessun contatto con esponenti del governo russo, perché noi queste cose non le facciamo. Noi siamo patrioti che tutelano l'interesse nazionale". Dunque, "nessuno abbia la miserabile idea di gettare ombre sul comportamento del sottoscritto e del M5s".