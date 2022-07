Centrodestra, tensione sulla premiership. Mercoledì il vertice dei leader

Il vertice di centrodestra si terrà mercoledì 27 luglio alle 17 a Montecitorio. Parteciperanno - tra gli altri - il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi; il segretario della Lega, Matteo Salvini; la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni; i vertici dell'Udc Lorenzo Cesa e Antonio De Poli e Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia.

"Meno tempo si passa a litigare e meglio è, sceglieranno gli italiani, non vedo dove sia il problema. Chi prende un voto in più sceglie, vince e governa, non capisco dove sia il problema". Così il leader della Lega, Matteo Salvini a Rtl 102.5 parlano del nodo della premiership.E ha aggiunto: "Stamattina riunisco tutti i ministri e i governatori della Lega perché c'è il taglio dell'Iva sul pane, pasta, riso, latte, frutta e verdura che si può ottenere già questa settimana. Di questo mi vorrei occupare. Passare le giornate su leadership, collegi e candidature mi sembra tempo perso".