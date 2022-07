==Ucraina: De Paolis, indagare subito sui crimini di guerra

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Ritiene "importante indagare sui crimini di guerra mentre ancora si combatte" ma ora in Ucraina "bisogna definire chi può investigare e come acquisire le prove". Lo sostiene in un'intervista a La Repubblica, Marco De Paolis, procuratore generale militare a La Spezia. "In questo momento sul campo possono esserci soltanto gli ucraini - evidenzia -. Ma quello che è accaduto richiede un impegno molto più ampio - dice -. Credo che sia necessario un organismo internazionale imparziale che invii personale qualificato per le indagini". Dall'inizio del conflitto sono arrivate molte segnalazioni di brutalità sulle quali la Corte Penale Internazionale si è attivata, "ma bisogna vedere se ha la capacità effettiva per investigare - sostiene De Paolis -. Penso però che la Corte avrebbe maggiore credibilità se tra i firmatari ci fossero quelle potenze che non la riconoscono: Stati Uniti, Russia, Cina, India, Israele, Turchia, Egitto e la stessa Ucraina. Sarebbe molto meglio avere un organo che rispecchi l'intera composizione delle Nazioni Unite, anche se questo non è di facile attuazione". Secondo il procuratore generale militare: "In questo momento è importante che organismi internazionali prendano posizione per fare pressione sugli aggressori - evidenzia-: devono sottolineare che, se anche l'Ucraina non sarà in grado di processare i criminali russi, esisterà un altro organismo capace di fare Giustizia". (ANSA).