Media Gb, dimissioni Draghi attutite dalla crisi interna

Rimbalza in tempo reale anche sui media britannici l'annuncio della formalizzazione delle dimissioni di Mario Draghi, con le breaking news di Bbc e Sky, sebbene attutito nell'attenzione delle varie testate e in quella del mondo politico dalla preminenza data alla crisi interna: giunta ieri al penultimo atto con l'indicazione dell'ex cancelliera dello Scacchiere Rishi Sunak e della ministra degli Esteri Liz Truss come protagonisti del ballottaggio senza esclusione di colpi per l'elezione nelle prossime settimane a nuovo leader Tory e alla successione a Boris Johnson come premier del Regno dal 5 settembre.

Sulla stampa scritta, i giornali principali non mancano peraltro d'inserire fra i titoli della sezione titoli sulle "dimissioni" preannunciate ieri sera sulla base dell'esito del voto al Senato come un epilogo ormai certo dopo che nei giorni scorsi si era parlato di "dimissioni offerte" e respinte inizialmente dal presidente Sergio Mattarella. Dimissioni che suggeriscono una certa inquietudine e sorpresa in particolare sia sul progressista Guardian sia sul Financial Times, voce della City di Londra. Dopo che il primo aveva evocato ieri l'immagine di una "Italia che chiede a Draghi di restare"; e che il secondo non aveva mancato di commentare la crisi con alcuni commenti improntati all'auspicio di una continuità, nella convinzione che l'Italia avesse "ancora bisogno" dell'ex numero uno della Bce alla guida del governo.