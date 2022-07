Governo: Lo Russo, oltre 2mila firme a appello per Draghi

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "Abbiamo superato quota 2.000: un sindaco italiano su quattro ha sottoscritto l'appello dei sindaci al presidente Draghi". Ad annunciarlo in un tweet è il primo cittadino di Torino, Stefano Lo Russo, uno dei promotori dell'appello, sottoscritto inizialmente a partire da domenica da 11 sindaci, per chiedere al premier, Mario Draghi, di proseguire il suo mandato.

"Una dimostrazione di compattezza senza precedenti in Italia - sottolinea Lo Russo -: speriamo il presidente possa accoglierla come ulteriore elemento utile a proseguire il lavoro". (ANSA).