Crisi di governo, Lega, ha ragione Draghi: il patto di fiducia è finito

Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega, spiegano fonti del partito, è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5 Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale "l'alleanza con M5S è finita". Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì dal Presidente del Consiglio secondo il quale "è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo".

È stata sospesa e riprenderà alle 18 l'assemblea dei parlamentari del M5s con il leader Giuseppe Conte. Nel suo intervento, a quanto si apprende, il ministro Federico D'Incà ha chiesto una tregua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, per il bene del Paese. D'Incà ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.