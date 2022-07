Putin in visita in Iran la prossima settimana

Vladimir Putin si recherà la prossima settimana in visita ufficiale in Iran. Lo ha detto all'agenzia di stampa Irna il capo della commissione Economia del Parlamento iraniano, Mohammadreza Pour-Ebrahimi, aggiungendo che il presidente russo sarà nel Paese per discutere di come rafforzare le relazioni economiche tra Mosca e Teheran.

Si tratta della prima visita ufficiale di Putin in Iran da quando, lo scorso anno, è stato eletto il presidente Ebrahim Raisi.