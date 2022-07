Il Papa: per la prima volta 2 donne eleggeranno i vescovi

"Io sono aperto che si dia l'occasione. Adesso il Governatorato ha una vice governatrice... Adesso, nella Congregazione dei vescovi, nella commissione per eleggere i vescovi, andranno due donne per la prima volta. Un po' si apre in questo modo. Come capi dicasteri: laici, non so, penso all'Educazione, Cultura, Biblioteca, che è quasi un dicastero". Così papa Francesco risponde nell'intervista alla Reuters - di cui è stata diffusa oggi una terza parte - sulla possibilità di nominare laici e donne in posizioni di vertice nella Curia romana.