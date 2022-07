Celebrati in Svizzera i primi matrimoni gay

Per la prima volta in Svizzera sono state celebrate legalmente le prime nozze legali fra persone dello stesso sesso, nove mesi dopo il referendum con cui il 64% degli svizzeri ha votato a favore della legge sul 'Matrimonio per tutti. Lo ricorda la Bbc, segnalando i primi matrimoni tenutisi ieri che conferiscono alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti delle coppie etero sposate, compreso il diritto all'adozione. Le coppie che hanno pronunciato il 'fatidico sì', hanno descritto il momento come "un giorno simbolico", in cui tra l'altro molte coppie già legate da una unione legalmente riconosciuta hanno potuto registrate questa come 'matrimonio'.