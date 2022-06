Draghi, foto al Prado? Ero un po' stanco e ho fatto telefonate

"Io fin dall'inizio di questo viaggio ho detto ai miei collaboratori che non sarei potuto rimanere fuori con tutte le cose che avevamo da fare. La serata era una cena conclusiva, si parlava di quadri, insomma c'era un'attività sociale e in quel momento io mi sono seduto ed ero in po' stanco, ho fatto delle telefonate purtroppo sono stato sorpreso. D'altronde mi sarebbe stato impossibile telefonare con tutti davanti" Lo afferma il premier Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa. spiegando il senso della foto che ha fatto il giro del web che lo ritrae al telefono seduto su una panchina dentro il museo Prado di Madrid.