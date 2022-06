Il Papa: 'Non lamentarsi, ma impegnarsi, per la Chiesa'

"Nella Chiesa, ciascuno è chiamato ad essere discepolo missionario e a offrire il proprio contributo", ha detto il Papa nella messa per la festa dei santi Pietro e Paolo. "E qui mi vengono in mente due domande - ha proseguito -. La prima è: cosa posso fare io per la Chiesa? Non lamentarsi della Chiesa, ma impegnarsi per la Chiesa.

Partecipare con passione e umiltà: con passione, perché non dobbiamo restare spettatori passivi; con umiltà, perché impegnarsi nella comunità non deve mai significare occupare il centro della scena, sentirsi migliori e impedire ad altri di avvicinarsi". Secondo il Pontefice, "Chiesa in processo sinodale significa: tutti partecipano, nessuno al posto degli altri o al di sopra degli altri. Non ci sono cristiani di prima e di seconda classe. Tutti sono chiamati. Ma partecipare significa anche portare avanti la 'buona battaglia' di cui parla Paolo".

"Si tratta in effetti di una 'battaglia' - ha spiegato -, perché l'annuncio del Vangelo non è neutrale. Per favore, il Signore ci liberi dal distillare il Vangelo per farlo neutrale, non è acqua distillata il Vangelo. Non lascia le cose come stanno, non accetta il compromesso con le logiche del mondo ma, al contrario, accende il fuoco del Regno di Dio laddove invece regnano i meccanismi umani del potere, del male, della violenza, della corruzione, dell'ingiustizia, dell'emarginazione".

E allora la seconda domanda è: "cosa possiamo fare insieme, come Chiesa, per rendere il mondo in cui viviamo più umano, più giusto, più solidale, più aperto a Dio e alla fraternità tra gli uomini?", ha chiesto il Papa. "Non dobbiamo certamente chiuderci nei nostri circoli ecclesiali e inchiodarci a certe nostre discussioni sterili, ma aiutarci ad essere lievito nella pasta del mondo - ha avvertito Francesco -. Insieme possiamo e dobbiamo porre gesti di cura per la vita umana, per la tutela del creato, per la dignità del lavoro, per i problemi delle famiglie, per la condizione degli anziani e di quanti sono abbandonati, rifiutati e disprezzati".

Insomma, "essere una Chiesa che promuove la cultura della cura, la compassione verso i deboli e la lotta contro ogni forma di degrado, anche quello delle nostre città e dei luoghi che frequentiamo, perché risplenda nella vita di ciascuno la gioia del Vangelo: questa è la nostra 'buona battaglia'", ha evidenziato.

Parlando 'a braccio', il Papa ha quindi invitato a "stare attenti a non cadere nel clericalismo. Il clericalismo è una perversione. Il ministro che si fa clericale, con atteggiamento clericale, ha preso una strada sbagliata. Peggio ancora sono i laici clericalizzati. Stiamo attenti a questa perversione del clericalismo". E anche ad evitare le "nostalgie" verso le cose di un tempo e a "non cadere nell''indietrismo', che oggi è alla moda".