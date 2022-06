Sorpasso a Lucca, Mario Pardini vede la vittoria

E' Mario Pardini, candidato unitario del centrodestra, il nuovo sindaco di Lucca dopo un lungo testa a testa contro il candidato del centrosinistra Francesco Raspini. Pardini, imprenditore, ex presidente di Lucca Crea (la società partecipata che organizza il Lucca Comics and games), si è imposto con il 50, % davanti al suo avversario, assessore comunale uscente che aveva chiuso in testa il primo turno con il 42,65%. Inizialmente Pardini era avanti anche al ballottaggio per poi subire il 'sorpasso' di Pardini. Per Raspini si erano spesi il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda che proprio a Lucca due giorni fa avevano tenuto il comizio di chiusura della campagna elettorale. A far discutere nelle ultime settimane era stato l'apparentamento tra Pardini e Fabio Barsanti, già eletto consigliere comunale nel 2017 con CasaPound e ora sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone. Accordo anche con il candidato civico Elvio Cecchini, che ha ottenuto il 2,96%. Pardini aveva incassato, tra gli altri, anche l'appoggio di Alberto Veronesi, candidato al primo turno del polo composta da Italia Viva, Più Europa e Azione, che però si sono smarcati da tale scelta, dando il proprio sostegno a Raspini. Al ballottaggio di cinque anni andò in scena un analogo confronto testa a testa con il sindaco Alessandro Tambellini per il centrosinistra che si affermò con il 50,52% sul rivale del centrodestra che arrivò al 49,48%. "Nella vita è bellissimo vincere - scrive Raspini su Facebook -, ma è importante anche saper perdere. Anche se fa male. E noi stasera abbiamo perso. Da stanotte Mario Pardini è il nuovo sindaco di Lucca: a lui vanno i nostri complimenti. L'ho già chiamato per farglieli di persona. Da domani saremo all'opposizione: saremo responsabili e presenti, in prima linea per la nostra città e non faremo sconti".