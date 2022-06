Comunali: Tommasi sindaco di Verona, il centrosinistra vince a Parma e Piacenza. A Monza e Lucca testa a testa

In corso lo scrutinio nei 65 comuni dove si è votato per i ballottaggi. Parma e Piacenza ha vinto il centronistra. A Verona Damiano Tommasi è il nuovo sindaco. A Monza e a Lucca è ancora testa a testa.

"Si prospetta una grande vittoria del Pd e del centrosinistra". Così su tweet il segretario del Pd Enrico Letta.

VERONA - Damiano Tommasi, del centrosinistra, è il nuovo sindaco di Verona. Alla chiusura dello scrutinio ha conquistato il 53,34% dei consensi nel ballottaggio, contro Federico Sboarina (centrodestra) fermatosi al 46,66%. o si apprende dal sito del Comune di Verona. Il centrosinistra non conquistava la maggioranza e la poltrona di sindaco a Verona da 15 anni. Sboarina ha già telefonato a Damiano Tommasi, congratulandosi per la sua vittoria al ballottaggio.

MONZA - E' testa a testa a Monza, con Como l'altro capoluogo al voto in Lombardia, tra il sindaco uscente di centrodestra Dario Allevi e lo sfidante di centrosinistra Paolo Pilotto. Il dato però è provvisorio, perché riguarda soltanto 5 sezioni scrutinate su 110: Pilotto ha raccolto il 51,46% dei voti, Allevi il 48.54%.

LUCCA - Mentre sono 30 su 86 le sezioni scrutinate a Lucca è testa a testa tra il candidato del centrosinistra, con il sostegno anche di Azione, Francesco Raspini con il 50,76%, in leggero vantaggio sul candidato del centrodestra Mario Pardini (49,24%). Pardini ha trovato l'accordo per il sostegno al ballottaggio da parte di Fabio Barsanti (9,5%), già eletto consigliere comunale nel 2017 con CasaPound e ora sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone. Accordo anche con il candidato civico Elvio Cecchini, che ha ottenuto il 2,96% al primo turno.

PIACENZA - Il Pd e il centrosinistra riconquistano Piacenza: la consigliera regionale Katia Tarasconi ha vinto infatti il ballottaggio contro la sindaca uscente, Patrizia Barbieri del centrodestra. Tarasconi era già in vantaggio, di due punti, dopo il primo turno: vantaggio consolidato e ampliato al ballottaggio che l'ha eletta. A scrutinio ancora da ultimare Tarasconi è attorno al 53%.

PARMA - Michele Guerra è il nuovo sindaco di Parma: il candidato del centrosinistra, con lo scrutinio quasi ultimato, è infatti saldamente in testa (attorno al 65%) rispetto al suo sfidante, l'ex sindaco Pietro Vignali, sostenuto dal centrodestra. Guerra è in continuità col suo predecessore Federico Pizzarotti, di cui era assessore alla cultura. Nella coalizione di Guerra c'è anche il Pd: il principale partito di centrosinistra torna a far parte della maggioranza che governa Parma dopo 24 anni di opposizione. "E' un grande risultato di un progetto coeso che non deluderà la città", ha detto.

ALESSANDRIA - Giorgio Abonante (Partito Democratico) è il nuovo sindaco di Alessandria,. Quando ormai manca il risultato di 4 sezioni su 93, è oltre il 54% contro il 45,5% del sindaco uscente, Gianfranco Cuttica di Revigliasco. La città torna quindi al centrosinistra dopo cinque anni di guida del centrodestra.

AFFLUENZA IN CALO - In tutto oltre 2 milioni gli italiani che potevano esprimere la preferenza per il loro nuovo sindaco, ma in molti, oltre due su tre, si sono tenuti lontani dalle urne: il dato definitivo del Viminale dell'affluenza alle ore 19 è stato del 29,44%, in calo rispetto al primo turno, quando negli stessi comuni, alla medesima ora, aveva votato il 38,46%.