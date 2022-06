M5s: De Santis (Civica Raggi), passo con Di Maio

Antonio De Santis, ex assessore della Giunta Raggi, e ad oggi capogruppo della Lista Virginia Raggi in Campidoglio, annuncia a "Il Foglio" la sua scelta di lasciare M5S ed andare con il partito di Luigi Di Maio, 'Insieme per il Futuro'.

"Da otto mesi - dice al quotidiano - nessuno apre con gli eletti a Roma un tavolo politico" e poi "Di Maio ha il merito di aver portato il movimento oltre il 30%. E' un leader politico vero..." e lamenta che Giuseppe Conte si è poco occupato della Capitale. Parlando dell'ex sindaca di Roma ha aggiunto: "E' la prima persona che ho sentito e mi ha detto di fare ciò che ritenevo giusto".