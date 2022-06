Lombardia, Moratti: 'Disponibile da tempo a candidarmi'

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Da tempo ho dato la mia disponibilità alla coalizione e sono sollecitata a candidarmi quotidianamente da più parti. Aspetto un segnale concreto da parte del centrodestra per poter proseguire nel cammino intrapreso fino a qui": lo ha detto la vicepresidente lombarda Letizia Moratti su Radio Lombardia parlando di una sua possibile candidatura alle regionali del 2023.

"Molti ritengono che dopo un lavoro generoso e positivo di un anno e mezzo - ha aggiunto - io possa essere una risorsa per il centrodestra". Rispetto a questo "penso davvero di poter essere un valore aggiunto per la coalizione. La mia storia personale lo testimonia". (ANSA).