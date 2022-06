Il messaggio Mattarella ai giovani: "Mai due fra di loro uguali"

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, in occasione della visita a Villa Maraini-Croce Rossa italiana ha lanciato uno schietto messaggio ai più giovani: "Ciascuno di noi - ha detto - in qualunque esperienza, umana è irripetibile. In questo lungo percorso ho incontrato tante persone mai due fra di loro uguali, ciascuna persona ha un immenso valore, inestimabile, e allora questo valore va espresso con pienezza di libertà, con pienezza di futuro da costruire".

La visita del Presidente della Repubblica è stata organizzata in previsione della Giornata mondiale Onu contro l'abuso e il traffico di droga che quest'anno avrà come tema: "Share Facts On Drugs, Save Lives" (Condividere informazioni reali sulle droghe, salvare vite).

Sul tema della Giornata, Mattarella ha ribadito il fatto che "l'evento contiene due messaggi: il contrasto al traffico, a quella ignobile orribile attività che cerca di trascinare i giovani nel perdere la pienezza della propria libertà e del proprio futuro pur di guadagnare profitti immani. È uno dei fenomeni piu turpi della storia dell'umanità e l'altro messaggio è il contrasto all'abuso e al consumo, quindi l'attenzione alle persone: rimuovere, contrastare, recuperare alla vita alla pienezza della vita e della propria libertà tante persone, e quando questo riesce, come sovente riesce, è un grande contributo alla civiltà e all'umanità".

Infine, il Presidente si è soffermato sul concetto di unicità degli esseri umani, facendo una premessa: "Sono molto avanti negli anni, sto per farne 81, sono precisamente vecchio".