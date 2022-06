Ballottaggi: A Piacenza sfida al femminile sul filo dei voti

Anche per i prossimi cinque anni Piacenza sarà una delle poche città italiane ad avere una sindaca e questa è una delle poche cose certe in vista del ballottaggio di domenica. Si affronteranno infatti la sindaca uscente Patrizia Barbieri, sostenuta dal centrodestra e la consigliera regionale del Pd Katia Tarasconi, in una sfida che si annuncia piuttosto equilibrata.

Tarasconi, un po' a sorpresa, è risultata la candidata più votata al primo turno, ma con un margine di vantaggio di due punti percentuali. L'esponente del Pd, infatti, si è fermata appena sotto il 40%, mentre la sindaca in carica è arrivata vicina al 38%.

A decidere le sorti del Comune saranno così, con ogni probabilità, gli elettori dei due candidati che al primo turno hanno drenato una fetta consistente di voti alle due coalizioni principali. Stefano Cugini, che ha messo insieme una serie di liste alla sinistra del Pd e il Movimento 5 Stelle, ha raccolto quasi l'11%, mentre i liberali piacentini, capitanati dallo storico esponente Corrado Sforza Fogliani, hanno preso l'8%.

Sono a questi due schieramenti che le candidate al ballottaggio si rivolgono, ma il travaso di voti appare tutt'altro che automatico. Non sono stati siglati apparentamenti ufficiali, le coalizioni, quindi rimangono quelle del primo turno e visto che a Piacenza le divisioni si sono basate più su questioni locali che su riflessi della politica nazionale, la ricomposizione può essere più complicata.

Tarasconi punta agli elettori di Cugini che, aritmeticamente, sarebbero sufficienti a consegnarle il Comune: le frizioni che hanno preceduto la definizione delle candidature avranno però i loro strascichi. I liberali piacentini si collocano nell'area del centrodestra, ma la decisione di correre da soli è dovuta proprio a una posizione critica nei confronti dell'amministrazione Barbieri. La differenza potrebbe stare così in una manciata di voti, con la variabile affluenza alle urne che in una domenica estiva potrebbe rendere anche non scontata la mera conferma dei voti raccolti al primo turno.