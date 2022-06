Nuova partnership tra ANSA e Télam, principale agenzia argentina

Télam e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza dell'Ambasciatore argentino a Roma Roberto Manuel Carlés e in collegamento con l'Ambasciatore italiano in Argentina Fabrizio Lucentini. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi. L'Ambasciatore Fabrizio Lucentini ha sottolineato: "Le sinergie che si svilupperanno tra ANSA e Télam grazie all'accordo firmato oggi tra le due agenzie di stampa favoriranno una maggiore integrazione nel settore dell'informazione tra Italia e Argentina, contribuendo a rendere ancora più vicini i due Paesi a beneficio di cittadini, istituzioni e imprese".

Per l'Ambasciatore Roberto Manuel Carlés "questo accordo che oggi hanno firmato ANSA e Télam ci permetterà di rinforzare gli storici legami tra l'Italia e l'Argentina attraverso un campo che oggi deve affrontare tante sfide, come è quello della informazione. Contribuirà senz'altro a una migliore conoscenza reciproca dei nostri Paesi. Celebrare un accordo con un'agenzia prestigiosa come ANSA è un motivo di orgoglio non solo per Télam, ma anche per questa Rappresentanza".

L'Amministratore Delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per questa nuova collaborazione: "La partnership con Télam rappresenta un rafforzamento del nostro rapporto storico e privilegiato con l'Argentina; si tratta inoltre di un nuovo importante passo per ampliare la già importante presenza ANSA in questo Paese e, più in generale, la copertura dell'Agenzia nell'America Latina, area da sempre strategica".

"Per Télam - ha dichiarato la Presidente Bernarda Llorente - la firma di questo accordo con ANSA è molto importante da un punto di vista culturale, in quanto rappresenta il rapporto storico fra i due Paesi sul tema dell'informazione. Sono sempre di grande interesse le notizie che arrivano dall'Italia: l'America Latina come regione e l'Argentina in particolare hanno un interesse particolare per l'Italia. Gli accordi a livello bilaterale rafforzano tutte e due le agenzie, in momenti di grandi cambiamenti a livello giornalistico e di grande concentrazione dei media sull'agenda-setting. Avere questo rapporto privilegiato con l'ANSA di sicuro migliorerà sia la quantità che la qualità dell'informazione dei due Paesi e per noi è un'opportunità importante per imparare da altre esperienze e da altri modelli di sviluppo di agenzie di stampa".