Sala, senza stagione di riforme il Paese rimarrà bloccato

(ANSA) - MILANO, 21 GIU - "Noi ce la possiamo fare, abbiamo tutto ma sia chiaro che senza una stagione di riforme, una stagione davvero riformista, noi rimarremo bloccati". Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con l'evento 'Tech Emotion', dedicato ai temi dell'innovazione, organizzato da Corriere della Sera con Emotion Network.

"La politica adesso deve sentire che è anche una speranza per la gente e deve sapere coniugare il breve periodo con una visione di lungo termine. Perché Milano funziona? Perché raccoglie le sfide, abbiamo fatto Expo e abbiamo vinto anche se avevo paura inizialmente - ha spiegato -. Abbiamo provato a portare a casa Ema e abbiamo perso per un sorteggio, poi però abbiamo portato a casa le Olimpiadi invernali e io spero di portare a Milano il Tribunale dei brevetti. Questo modello è unico per Milano? Non penso". (ANSA).