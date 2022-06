Ucraina: Parlamento Kiev vieta libri e musica russi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - L'Ucraina vieta libri e musica russi.

Il Parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, ha approvato un disegno di legge che prevede il divieto di importazione e distribuzione di volumi e prodotti editoriali da Russia, Bielorussia e "territori temporaneamente occupati" e di quelli in russo anche da altri Paesi. Secondo quanto riporta Ukrinform, il testo, presentato dal primo ministro Denis Shmygal lo scorso 11 maggio, prevede la risoluzione dell'accordo tra il governo dell'Ucraina e il governo della Federazione russa sulla cooperazione scientifica e tecnica.

Un atro disegno di legge è stato approvato per imporre "un divieto assoluto e indefinito di esibizione pubblica, proiezione pubblica, manifestazione pubblica" di "cantanti che dopo il 1991 erano cittadini dello stato aggressore". Dal divieto, si precisa, verranno esclusi i musicisti che hanno condannato l'invasione di Mosca, che saranno inclusi in un'apposita "lista bianca". (ANSA).