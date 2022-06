La rivincita di Marine, record di seggi in Parlamento

"Uno tsunami": risultato storico per il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen che fa incetta di seggi all'Assemblée Nationale, imponendosi come terza forza in parlamento nei cruciali ballottaggi per il secondo turno delle elezioni legislative. Secondo le proiezioni annunciate alla chiusura delle urne, il partito nazionalista avrebbe ottenuto tra 60 e 100 deputati, davanti alla destra dei Républicains (LR).

Numeri mai visti prima per l'ex Front National, che ora consentono alla candidata sconfitta da Emmanuel Macron nelle presidenziali del 24 aprile di formare per la prima volta un gruppo all'Assemblée. "Il popolo si è espresso. Sormontando l'ostacolo di una legge elettorale particolarmente ingiusta, ha deciso di inviare un potente gruppo di parlamentari all'Assemblea, che diventa così un po' più nazionale. E' di gran lunga il gruppo più numeroso di tutta la nostra storia politica", ha esultato Le Pen, acclamata dal grido di "Marine, Marine, Marine" nel suo feudo di Hénin-Beaumont, nel nord del Paese.

Rivolgendosi ai militanti mezz'ora dopo l'annuncio dei risultati, l'alleata di Matteo Salvini ha evocato il "trionfo dell'idea salvifica di nazione". Ha poi assicurato che il suo partito "incarnerà un'opposizione ferma, senza inciuci, ma responsabile, rispettosa delle istituzioni e sempre costruttiva. La nostra unica bussola è l'interesse della Francia e del popolo francese", ha garantito.

Commentando a caldo i risultati su TF1, il suo braccio destro, Jordan Bardella, ha plaudito a ciò che considera uno "tsunami" elettorale.

"On a gagné! On a gagné! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto!", gridano i militanti lepenisti in festa in tutta la Francia. La formazione euroscettica moltiplica così per 10 il numero di deputati: erano 8, saranno fra 80 a 95 secondo le proiezioni, terza forza in parlamento dietro alla coalizione di Macron (Ensemble!) e la gauche riunita intorno a Jean-Luc Mélenchon (Nupes).

Per la prima volta dal 1986, l'ex Front National fondato alla fine degli anni Settanta dal patriarca dell'estrema destra, Jean-Marie Le Pen, supera la soglia dei 15 deputati e può così formare un gruppo al Palais Bourbon. Le Pen aveva già incassato un record di voti al ballottaggio delle elezioni presidenziali del 24 aprile, con il 41,5% delle preferenze. In Gironda, la candidata lepenista Edwige Diaz ha sconfitto l'attuale ministra della Salute, Brigitte Bourguignon, costretta dunque a dimettersi dal suo incarico nel governo.