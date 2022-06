Verona, Tosi, accetteremo solo l'apparentamento ufficiale

"Accetteremo solo l'apparentamento ufficiale, l'unico previsto dalla normativa sui ballottaggi, alla luce del sole. Apparentamento che farebbe eleggere in Consiglio Comunale i nostri uomini e le nostre donne di centrodestra più votati e più votate, quindi scelti e scelte dal popolo". Così Flavio Tosi con un post su Facebook. "Accordicchi di palazzo e careghe non ci interessano" spiega Tosi. "Come non ci interessa - essere trattati come alleati di serie B, Una logica anti-democratica!". "E irrispettosa: un po' come se ti invitassero a cena e mentre gli amici mangiano in salotto, tu sei seduto nel guardaroba" conclude Tosi.

"Con Giorgia Meloni ci eravamo già sentiti. È chiaro che c'è stata un confronto rispetto al tema dell'apparentamento, dopodiché, ve l'ho già detto, c'è stata la scelta che ho fatto e che stiamo portando avanti", ha detto a Verona Federico Sboarina, a proposito della decisione di non apparentarsi con Flavio Tosi per il secondo turno delle comunali. "Ho letto da qualche parte che io 'avrei chiuso'. Io non ho non ho chiuso a nessuno. Io ho parlato dei tecnicismi e dell'apparentamento e in parallelo è che io ho aperto. Cioè io ho aperto ad un accordo che sia un accordo programmatico perché i tecnicismi non vengono e non verrebbero capiti dai cittadini veronesi". "Quindi il messaggio, dal mio punto di vista, è un messaggio positivo: con Forza Italia, sulla base di un accordo programmatico è un'apertura che io ho già dichiarato all'inizio".