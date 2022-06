Il neosindaco 25enne di Lodi avvia il mandato, 'sono pronto'

(ANSA) - LODI, 15 GIU - "Sono pronto per lavorare. Adesso c'è tanto da fare. Sicuramente c'è stata una grande attestazione di fiducia". Così Andrea Furegato, 25 anni, è intervenuto stamani, indossando per la prima volta la fascia tricolore durante la proclamazione a sindaco di Lodi dopo la vittoria al primo turno alle elezioni comunali a spese della candidata del centrodestra e sindaco uscente, Sara Casanova.

"Sono pronto - ha aggiunto Furegato - e voglio incontrare, il prima possibile, tutti gli uffici. Questa struttura amministrativa ha, sicuramente, delle competenze importanti, che vanno valorizzate. Ogni cambiamento sarà valutato insieme a tutta la struttura, con riflessioni da condividere, e confido nella collaborazione di tutti i dipendenti, in ogni ruolo, per svolgere al meglio il nostro compito che è quello di offrire ai lodigiani i servizi che meritano. Servizi di qualità e gli investimenti che la nostra città necessita". (ANSA).