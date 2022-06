Franceschini e Conte al concerto di Baglioni alle Terme di Caracalla

C'erano anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e il leader del M5S Giuseppe Conte al concerto di Claudio Baglioni ieri sera a Roma nello scenario delle Terme di Caracalla. In occasione dell'ottava delle 12 serate del cantautore nel tempio della musica lirica, Conte, in platea con la compagna Olivia Paladino, all'indomani dell'ultima tornata elettorale, si è mostrato sorridente e disponibile alle richieste di selfie dei fan. Al termine del concerto, insieme a Franceschini, è entrato nel backstage per salutare l'artista.



L'affetto e la stima per Claudio Baglioni è bipartisan. Non è raro incontrare ai suoi concerti esponenti politici oltre a tanti amici e colleghi dell'ambiente dello spettacolo. A Napoli lo scorso 16 maggio, nel giorno del compleanno di Baglioni, era stato Matteo Renzi con la moglie Agnese ad assistere al concerto mentre è nota la passione di Maurizio Gasparri per il cantautore "da sempre e per sempre" come ha lui stesso scritto sui social in occasione dei 70 anni dell'artista.