Ok Camera a ddl su tutela sport nella Costituzione, 365 sì

È stato approvato dall'Aula della Camera il disegno di legge costituzionale sulla tutela dello sport nella Costituzione, che il 23 marzo scorso era stato approvato in prima deliberazione anche dal Senato. A Montecitorio il provvedimento ha ricevuto 365 voti favorevoli e 2 contrari, con 2 astenuti.

Il ddl prevede che all'articolo 33 della Costituzione sia inserita la tutela dello sport per riconoscerne "il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Ora il testo torna al Senato per la seconda deliberazione.