Comunali: Swg, il sindaco di Padova il più gradito e conosciuto

E' Sergio Giordani, il rieletto sindaco di Padova, il sindaco più noto e che raccoglie maggiore fiducia rispetto ai sindaci eletti a Genova e Palermo. E' quanto ha rilevato la Swg nello Speciale Election Day nella sua indagine Radar.

Nel sondaggio Giordani ha ottenuto il 95% delle risposte positive in fatto di "notorietà" del sindaco ed ha raccolto il 98% della "fiducia" tra gli elettori che l'hanno votato.

Giordani raccoglie tuttavia molta fiducia anche tra gli elettori che non l'hanno votato: la quota delle risposte favorevoli è infatti del 32%.

Gli altri due sindaci, Marco Bucci a Genova e Roberto Lagalla a Palermo hanno rispettivamente ottenuto una quota in fatto di "notorità" del 90% per il primo cittadino ligure e del 65% per quello siciliano.

Tra gli elettori che lo hanno votato Bucci ottiene il 96% della "fiducia" e Lagalla il 93%. Tra gli elettori che hanno votato per un altro candidato, invece, Bucci riceve la "fiducia" del 23% del loro campione e Lagalla del'11%.

Nota metodologica Rilevazioni: CATI-CAMI-CAWI Campione: 800 elettori residenti a Genova, 800 elettori residenti a Padova e 800 elettori residenti a Palermo