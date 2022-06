Berlusconi, centrodestra unito è maggioranza. Fi essenziale

Confronto aperto nel centrodestra dopo l'esito delle comunali, con il buon risultato di FdI. "Il voto degli italiani - scrive il leader azzurro Silvio Berlusconi - ha confermato che il centro-destra unito rappresenta la maggioranza naturale degli italiani. Forza Italia è parte essenziale del centro destra, determinante non soltanto sul piano numerico ma soprattutto su quello politico".

"Ancora una volta il centro-destra vincente nelle maggiori città è quello che ha espresso candidati dal profilo moderato, capace di rivolgersi agli elettori di centro. Per governare il Paese, le idee e il linguaggio dei liberali, dei cattolici, degli europeisti, dei garantisti, rappresentati da Fi, saranno assolutamente essenziali".

Il leader azzurro parla anche della questione del terzo polo. "I dati elettorali confermano che le liste centriste - anche dove hanno ottenuto risultati significativi - non sono riuscite ad influenzare la scelta dei sindaci. Lo stesso avverrebbe a livello nazionale. Questo conferma che le idee e i principi dei moderati possono essere rappresentati con efficacia solo all'interno della nostra coalizione, da forze politiche liberali come Forza Italia". Lo scrive il leader di Fi, Silvio Berlusconi in una nota. "Per questo rivolgo un pressante appello alle forze e soprattutto agli elettori di centro a venire con noi a rafforzare la componente centrista del centro-destra.