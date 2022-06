Tommasi, se vinco vado in bici sullo Stelvio

(ANSA) - VERONA, 13 GIU - "Se vinco prometto di andare in bici fino alla cima Coppi sullo Stelvio. Per festeggiare aspetto i risultati. Se i risultati saranno questi sono un po' sorpreso onestamente, specie per la forbice con gli altri sfidanti, questo risultato sarebbe una grande vittoria per la città". Così Damiano Tommasi ha commentato gli exit poll che lo danno in vantaggio alle Comunali di Verona, intervistato a Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1.

Alla domanda su chi preferirebbe affrontare al secondo turno tra Sboarina e Tosi, Tommasi ha sottolineato che "entrambi rappresentano il passato, speriamo si scelga una novità. Al ballottaggio è sicuro che andrò, almeno lo spero per chi fa i sondaggi", ha concluso. (ANSA).