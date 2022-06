Comunali, Salvini: 'Lega collante del centrodestra'

"Lo sforzo della Lega di essere collante del centrodestra, anche sacrificandosi in prima persona, è la strada vincente": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio a Milano commentando il risultato delle amministrative e sottolineando fra l'altro il "contributo" del partito a Palermo e Genova.

C'è "necessità di rinnovare entro giugno gli sconti per benzina e diesel, oltre alle bollette di luce e gas". È quanto il leader della Lega, Matteo Salvini, ha detto durante il vertice a Milano