Comunali: come cambiano colore i capoluoghi al voto

Tredici ballottaggi (in 7 è avanti il centrosinistra, in 6 il centrodestra), 9 sindaci già al centrodestra (anche se a Messina è lista civica), 4 al centrosinistra: è questa finora la fotografia dell'esito del primo turno delle Comunali 2022, al netto dello spoglio ancora in corso a tarda sera.

L'impatto più forte sulla geografia delle appartenenze politiche tocca da vicino i 4 capoluoghi di Regione andati al voto, con il centrodestra che si riconferma al primo turno a l'Aquila, con Pierluigi Biondi, e a Genova con Marco Bucci, ma soprattutto riuscendo nell'impresa di strappare al centrosinistra la città di Palermo, con Roberto Lagalla. Un secco quattro a zero nel caso in cui Valerio Donato dovesse riuscire ad imporsi a Catanzaro nel ballottaggio. Il risultato più evidente per il centrosinistra è quello di Lodi con Andrea Furegato che ha strappato il Comune al centrodestra.

Ecco il quadro delle principali città andate al voto per il rinnovo dei consigli comunali, a scrutinio ancora in corso.

L'AQUILA (cd) Ballottaggio, in testa cd

VITERBO (cd) Ballottaggio, in testa cs

RIETI (cd) Centrodestra

FROSINONE (cd) Ballottaggio, in testa cd

COMO (cd) Ballottaggio, in testa cs

LODI (cd) Centrosinistra

MONZA (cd) Ballottaggio, in testa cd

BELLUNO (civ) Centrodestra

PADOVA (cs) Centrosinistra

VERONA (cd) Ballottaggio, in testa cs

LUCCA (cs) Ballottaggio, in testa cs

PISTOIA (cd) Centrodestra

PARMA (ex M5s) Ballottaggio, in testa cs

PIACENZA (cd) Ballottaggio, in testa cs

PALERMO (cs) Centrodestra

MESSINA (commis.) Civico di centrodestra

ALESSANDRIA (cd) Ballottaggio, in testa cs

ASTI (cd) Centrodestra

CUNEO (cs) Centrosinistra

BARLETTA (commis.) Ballottaggio, in testa cd

TARANTO (commis.) Centrosinistra

GENOVA (cd) Centrodestra

LA SPEZIA (cd) Centrodestra

GORIZIA (cd) Ballottaggio, in testa cd

CATANZARO (cd) Ballottaggio, in testa cd

ORISTANO (cd) Centrodestra (