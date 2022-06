Affluenza alle ore 12 ai 5 referendum al 6,8%

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Affluenza al 6,8% per i 5 referendum sulla giustizia alle ore 12. Il dato definitivo, arrivato 5 ore dopo, vede oscillare dal 6,78 al 6,79 l'affluenza ai 5 quesiti.

Record di voti con quasi il 10% in Liguria (dove si vota anche per le comunali a Genova) con Fvg e Veneto sul 9%, mentre l'affluenza più bassa si registra in Molise (4,1%). (ANSA).