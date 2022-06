Il sindaco di Milano Sala ha il Covid

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha il Covid. Lo ha annunciato lui stesso sulle sue pagine social postando una sua foto.

"Ho il Covid, il disagio sembra essere relativo, ho dolore ai muscoli delle gambe, un po' di febbre e di tosse - ha spiegato -. Questo è il mio caso, non mi avventuro in analisi scientifiche che non mi competono. Spero di tornare presto in ufficio e a faticare in bicicletta. Intanto si lavora da casa".

(ANSA).