Nuovo accordo di collaborazione fra ANSA e l'agenzia BELGA

L'agenzia BELGA e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza dell'ambasciatore italiano in Belgio Francesco Genuardi. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative. Si arricchisce in questo modo per gli abbonati e i clienti delle due agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

"Quello sottoscritto oggi nella 'casa degli italiani' a Bruxelles è un accordo strategico che rafforza rapporti bilaterali già molto solidi e che hanno portato il valore dell'interscambio commerciale annuo tra Italia e Belgio a raggiungere i 40 miliardi di euro - ha sottolineato l'ambasciatore Francesco Genuardi - ma l'intesa tra ANSA e BELGA va oltre perché rappresenta anche la nostra condivisione di valori". L'ambasciatore ha ricordato che i titolari di un passaporto italiano che vivono in Belgio sono 300mila, la stessa cifra di quelli presenti negli Stati Uniti. E che, su una popolazione di 11 milioni di abitanti, circa il 10% è ormai di origine italiana. "Il nostro impegno qui è comunque anche quello di promuovere l'Italia produttiva e innovativa", ha aggiunto Genuardi. In questo contesto si inserisce il progetto di Stefano Boeri per la realizzazione di un giardino sostenibile presso la residenza dell'ambasciatore e numerose iniziative culturali e commerciali.

Da ultimo la presenza di una delegazione di designer belgi al Salone del mobile di Milano. L'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per la nuova importante collaborazione: "Questa partnership costituisce un ulteriore tassello nella nostra strategia di networking internazionale con le principali agenzie di tutto il mondo; oltre a garantire la reciproca disponibilità di informazione certificata tra Belgio e Italia, questo nuovo accordo è anche un ulteriore passo avanti per lo sviluppo di progetti tra le due agenzie a sostegno della comunicazione delle rispettive istituzioni e aziende dei due Paesi".

Per Patrick Lacroix, ceo dell'agenzia BELGA, si tratta di "un accordo importante che prevede lo scambio di contenuti. L'intesa si inserisce nella strategia di apertura dell'agenzia verso realtà europee esterne al Paese, anche in considerazione del ruolo di Bruxelles quale capitale dell'Ue e di una presenza sempre maggiore di stranieri. E poi i belgi guardano con grande interesse all'Italia, anche i più giovani. Secondo molti di loro, l'Italia è uno dei Paesi dove andare".