Bce, Lega: 'Attacco contro Italia, lunedì riunione urgente'

Banca Centrale, Commissione e Parlamento europei: è partito un attacco contro l'Italia. Matteo Salvini ha convocato per lunedì una riunione urgente della Lega, spiegando che è necessario reagire subito per difendere il lavoro e i risparmi degli italiani". Lo riferiscono fonti della Lega in una nota. Salvini, Italia sotto attacco da Bruxelles Sullo stop ai motori termici dal 2035 deciso dal Parlamento Ue

"Da Bruxelles è in corso un attacco all'Italia. Quella di mettere fuori commercio i mezzi a benzina e diesel è una scelta folla: facendo così si aiuta solo la Cina. Con la benzina di nuovo sopra i due euro al litro e la guerra che va avanti sarà un disastro. Vogliono ridurre questo Paese a un supermarket, modello Grecia. Assurdo sapere che c'è chi, italiano, ha votato per mettere fuori dai giochi le auto italiane. E lo dico soprattutto in una regione come il Piemonte." Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Cuneo per un tour elettorale in vista del voto amministrativo.