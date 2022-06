ANSA firma un nuovo accordo con l'agenzia albanese ATA

ATA, la principale Agenzia di informazione albanese, e ANSA hanno firmato un importante accordo di collaborazione alla presenza in collegamento dell'Ambasciatore italiano in Albania Fabrizio Bucci. La partnership prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti da poter utilizzare sulle rispettive piattaforme informative.

Si arricchisce quindi per gli abbonati delle due Agenzie l'offerta di servizi di informazione internazionale: l'accordo si articola infatti nella possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.

"La firma di questa importante intesa tra ANSA e ATA - ha dichiarato l'Ambasciatore Fabrizio Bucci - conferma l'intensità dei rapporti bilaterali tra Italia e Albania. E' simbolico che essa abbia avuto luogo al termine della Settimana dell'Italia, dove l'Ambasciata ha organizzato 54 eventi artistici e culturali in tutta l'Albania. L'Italia è il partner di riferimento in Albania in una moltitudine di settori e grazie a questa intesa lo potrà diventare anche nel campo dell'informazione".

L'Amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri ha espresso soddisfazione per la nuova collaborazione: "Questo accordo siglato oggi con ATA rappresenta un nuovo e ulteriore step a completamento della nostra strategia di accordi internazionali con le maggiori Agenzie di informazione dell'area balcanica: l'obiettivo è quello di ampliare sempre di più la disponibilità di notizie per i nostri giornalisti e il nostro pubblico e di sviluppare progetti commerciali con le aziende dei rispettivi Paesi".

"Sono felice di essere qui per firmare l'accordo con l'ANSA, una delle Agenzie leader in tutto il mondo, che è stata anche un punto di riferimento per la nostra Agenzia - ha affermato la Direttrice Generale di ATA, Valbona Zupa -. Questo accordo avvicinerà i nostri Paesi, diffondendo la luce di notizie vere e reali ovunque ci troviamo. Abbiamo stretto molti altri accordi tra i nostri due Paesi, anche nel campo dell'istruzione, della cultura, del turismo, della cinematografia: tutto ciò ci ha avvicinato, ma ci ha anche insegnato molto l'uno dell'altro.

Ecco perché questo accordo è così importante oggi".