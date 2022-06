Attesa per il voto del Parlamento Ue sulle auto inquinantii, via libera in bilico

E' previsto per le 17 il voto sul capitolo auto nell'ambito del pacchetto clima. La votazione, nonostante la serie di rinvii ad altri dossier del Fit for 55, è confermata e riguarderà lo stop alla vendita di auto a benzina, gpl o diesel dal 2035. Il rischio è che anche questo capitolo del pacchetto clima non passi, come è accaduto per la riforma del sistema Ets. Sullo stop alle auto a combustione interna, peraltro, si oppone il Ppe, che ha presentato un emendamento che riduce al 90% delle emissioni inquinanti lo stop.

"Dire no a questo emendamento significa far perdere centinaia di migliaia di posti di lavoro in Italia. Spiace che la sinistra abbia dimenticato cosa significa la politica industriale", ha sottolinea il vicepresidente del Ppe Antonio Tajani.

ANSA.it Taglio emissioni, parlamento Ue al voto su auto, carbon tax e CO2 - Norme e Istituzioni Le principali novità contenute nel pacchetto clima (ANSA)